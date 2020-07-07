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Binada ceset var dedi, ekipler saatlerce seferber oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.07.2020 11:08 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de bir çocuk, sokağında bulunan metruk bir binada ceset gördüğünü söyleyince ekipler seferber oldu.

Arnavutköy’de bir çocuk, sokağında bulunan metruk bir binada ceset gördüğünü söyleyince ekipler seferber oldu. Çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği olayda ekipler saatlerce çalıştı.

Olay, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Bağlık Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oynayan bir çocuğun eve gittikten sonra ailesine, sokakta bulunan metruk binada elleri ve kollarında kesikler olan bir kız gördüğünü söylemesi üzerine aile olay yerine polis ekipleri çağırdı. Kısa sürede sokağa çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler mahallede oturan bir vatandaşın yardımıyla kapılarının kitli olduğu metruk binaya merdiven dayayarak çıktı. Binanın içinde dakikalarca inceleme yapan ekipler binada hiçbir ize rastlayamadı.

Olay anında orada bulunan görgü tanığı İmdat Gözütok, "Çocuklar burada saklambaç oynarken birini görmüşler bende telefonumun feneriyle bakmaya çalıştım ama büyük bir perde beton var içeriyi görmek zor. Çocuklar içeride ayağı ve kolları kesilmiş yatan biri olduğunu söylediler. Buraya normalde girmek zor ama belki binanın arka sokağından girmiş olabilirler. Bundan yaklaşık 4-5 saat önce bir komşumuzun çocuğunun kaybolduğunu öğrenmiştik o sandık başta ama o da değilmiş çocuğu bulmuşlar. Biz içeriye giremedik çocuklar oynarken görmüşler haber verdiler bizde geldik hemen" şeklinde konuştu.

Film izler gibi izlediler
Ekipler olay yerinde inceleme yaparken mahallede yaşayan vatandaşlar ise adeta olay yerine akın etti. Ekiplerin arama yaptığı metruk binanın önüne kısa sürede yüzlerce kişi oldu.
Polis ekiplerinin defalarca kez uyarmasına rağmen dağılmayan kalabalık grup film izler gibi ekiplerin çalışmalarını izledi.

Ne maske var, ne sosyal mesafe
Bir türlü olay yerinden dağılmayan grup sosyal mesafe kurallarını adeta yok sayarak sokaktan ayrılmamakta ısrar etti. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme şeridi çektikten sonra şeridin ardında toplanan grup ne maske kuralına uydu nede sosyal mesafe kuralına.

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