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Binalardaki doğal gaz tesisat projelerinde yeni dönem

23.08.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan: - "Ocak ve gerektiğinde sıcak su ihtiyacının doğal gazla karşılanması imkanının binaların tüm daireleri için sağlanması, enerji verimliliği anlamında faydalı olacak"

İSTANBUL (AA) - Doğal gaz tesisatı yapılacak binalarda, bina tesisat projesinin tüm dairelerin kapısına kadar doğal gaz hattı yapılacak şekilde hazırlanması zorunlu hale gelirken, doğal gaz dağıtım şirketleri sadece merkezi sisteme gaz arzı sağlanacak şekilde hazırlanmış projeleri kabul etmeyecek.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinin (GAZBİR) açıklamasına göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle doğal gaz tesisatı yapılacak binalarda tesisat projesinin binadaki tüm bağımsız bölümlere doğal gaz hattı ulaştıracak şekilde yapılması zorunlu oldu.

Bu kapsamda, son dönemde özellikle merkezi sistemle doğal gaz arzı sağlanan binalarda dairelere doğal gaz kolon hattı yapılmamasından dolayı elektrikli ocak kullanmayı zorunlu kılan uygulamaların ve verimsiz enerji kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni düzenlemeyle, dağıtım şirketleri doğal gaz tesis edilecek binalarda sadece merkezi sisteme arz sağlanacak şekilde hazırlanmış projeleri kabul etmeyecek. Böylece, bina tesisat projesinin binadaki tüm dairelerin kapısına kadar doğal gaz tesisatı yapılacak şekilde hazırlanması zorunlu olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme konutlardaki enerji tüketiminin verimli ve tasarruflu hale getirilmesi amacıyla yapıldı. Özellikle ocak ve sıcak su ihtiyacı için elektrikli cihazların kullanılması enerji kullanımını verimsiz hale getiriyor ve hanelerin enerji faturasının yükselmesine sebep oluyor. Ocak ve gerektiğinde sıcak su ihtiyacının doğal gazla karşılanması imkanının binaların tüm daireleri için sağlanması enerji verimliliği anlamında faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Arslan, doğal gaz dağıtım şirketlerinin bundan sonra müteahhit firmalar tarafından sadece merkezi sistem için yapılan proje onay başvurularını kabul etmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz tesisat projelerinin binalardaki tüm bağımsız bölümlere doğal gaz arzı sağlanacak şekilde yapılması gerekecek. Ülkemizin 81 ilinde 19 milyona yakın abonesiyle her yıl büyüyen doğal gaz dağıtım sektörü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verimlilik esasları çerçevesinde, verimli enerji kullanımının teşvik edilmesi için üstüne düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir."

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