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  4. Binalardan tek katlı binanın üzerine atılan çöpler ikinci kez yangın çıkardı

Binalardan tek katlı binanın üzerine atılan çöpler ikinci kez yangın çıkardı

19.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 5 katlı 2 bina arasındaki tek katlı binanın üstünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının, binalardan tek katlı binanın üzerine atılan çöplerin, atılan izmaritten tutuşması sonucunda çıktığı bildirildi.
Yangın, Fevzipaşa Caddesinde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Tek katlı binanın çatısındaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. Ekipler, bitişik binadan atılan çöplerin izmarit atılmak suretiyle yangın çıkardığını belirterek çöpleri dağıtmak suretiyle soğutma çalışması yaptı.

İtfaiyenin çalışmasını endişeyle izleyen vatandaşlar, her an böyle bir olayla karşılaşmanın endişesini yaşadıklarını, binaların birbirlerine çok yakın olması ve aralarına girme imkanı olmaması nedeniyle atılan çöplerin tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Bazı vatandaşlar, binaların ardık miadının doldurduğunu, Fevzipaşa Caddesinde acilen kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini dile getirdiler.

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