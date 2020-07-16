Binali Yıldırım, İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı'nın açılışına katıldı:

Darbe girişiminin olduğu gün vatansever askerler, polisler, savcılar, yargı mensupları, medya mensupları ve Türk milletinin ülkeye sahip çıktığını ifade eden Yıldırım, o gece Türkiye'ye darbelerle, kalkışmalarla diz çöktürmenin kolay olmadığının görüldüğünü söyledi.

15 Temmuz günü herkesin "bir" olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"O gece farklı düşünce yoktu. Farklı siyasi görüş yoktu. O gece sadece vatan sevgisi vardı, bağımsızlık sevgisi vardı, bayrak sevgisi vardı. Herkes beraber oldu. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir ve mutlak bir zaferle bayrağımız tekrar en yükseklerde dalgalanmaya devam etmiştir. Bu kalkışma dolayısıyla kurumlarımıza insafsız saldırılar da oldu. Hainler içimizde olabilir ama vatanseverlerimiz daha fazla vardır. Bunu 15 Temmuz gecesi beraber gördük. Emperyal güçlerin kontrolüne girmiş zavallılar, akılları sıra milletin seçtiği Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ortadan kaldırıp hak etmedikleri iktidarı ele geçireceklerini zannetti. Türkiye hukuk devleti. Hukuk devleti içerisinde ilk andan başlayarak kalkışmaya teşebbüs edenler tek tek hesabını veriyor. Şehit ve gazilerimizin hesabı soruluyor."

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, 2020 yılına büyük umutlarla girdiklerini, büyük beklentiler olduğunu ancak deprem, doğal afetler ve son olarak da salgınla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.