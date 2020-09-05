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Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak.Üniversiteden yapılan açıklamada, “Covid-19 küresel salgını sürecinde, 2020-2021 yılı eğitim-öğretim dönemine yönelik üniversitemiz akademik açılış tarihini 12 Ekim 2020 olarak belirlemiş, eğitim öğretimin esnek zaman ve seyretilmiş fiziki mekan modeli (hibrit) ile yürütülmesi için planlamalarını tamamlamıştır.Bilindiği üzere salgın bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal hayatı ve insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Binali Yıldırım Üniversitesi 2020-2021 akademik yılı 12 Ekim’de başlıyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 12 Ekim Pazartesi günü başlayacak.
Üniversiteden yapılan açıklamada, “Covid-19 küresel salgını sürecinde, 2020-2021 yılı eğitim-öğretim dönemine yönelik üniversitemiz akademik açılış tarihini 12 Ekim 2020 olarak belirlemiş, eğitim öğretimin esnek zaman ve seyretilmiş fiziki mekan modeli (hibrit) ile yürütülmesi için planlamalarını tamamlamıştır.
Bilindiği üzere salgın bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal hayatı ve insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili devletimizin yetkili kurullarının alacağı karar ve açıklayacağı tavsiyeler doğrultusunda her türlü duruma karşı gerekli hazırlıkları yapmakta ve tedbirler almaktadır “ denildi.

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