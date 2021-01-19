Binanın bodrum katını imalathaneye çevirip kurusıkı tabancaların ucunu açıp piyasaya sürmüşler

Kayseri’de bir binanın bodrum katını imalathaneye çevirip kurusıkı tabancaların ucunu açarak piyasaya süren iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet Suçu kapsamında yapılan çalışmalar sonucu; M.B. ve M.B.’nin Melikgazi ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde bir binanın bodrum katını imalathane olarak kullandıklarını ve kurusıkı tabancaların namlusunu açarak piyasaya sürdüklerini tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda adrese yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 3 adet orijinal, kurusıkıdan dönme tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca fişeği, 10 adet tabanca şarjörü, 39 adet tabanca parçası, 20 adet silah yapımında kullanılan ekipman ve bir miktar metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan iki kişi hakkında 6136 sayılı Kanuna Muhalefet ve uyuşturucu madde bulundurmaktan soruşturma başlatıldı.



