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Binanın kat boşluğunda çıkan yangın korkuttu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.07.2020 14:29 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, 7 katlı bir binanın 7.kat boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi Musalla TOKİ’lerde bulunan bir binanın 7.

Adıyaman’da, 7 katlı bir binanın 7.kat boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Musalla Mahallesi Musalla TOKİ’lerde bulunan bir binanın 7. Kat boşluğuna bırakılan bir çekyatta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Dumanları fark eden bina sakinleri ikamet yangını olduğunu düşünerek panik yaşadı. Durum üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çekyatta çıkan yangın söndürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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