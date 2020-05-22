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  4. Binanın tepesinden atlamak isteyen kişiyi ekipler ikna etti

Binanın tepesinden atlamak isteyen kişiyi ekipler ikna etti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 22.05.2020 19:24 | Son Güncelleme

Adıyaman’da bir kişi 4 katlı binanın çatısından atlamak istediği sırada ekipler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Demokrasi Parkı İlkokulu yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın tepesine çıkan K.Y.

Adıyaman’da bir kişi 4 katlı binanın çatısından atlamak istediği sırada ekipler tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Demokrasi Parkı İlkokulu yakınlarında bulunan 4 katlı bir binanın tepesine çıkan K.Y. isimli kişi buradan atlamak istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri K.Y.’yi ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucunda K.Y., bulunduğu yerden indi. K.Y., olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Lokman Eczanesi
Kahta
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