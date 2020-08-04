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Binbaşı Kulaksız’ı şehit eden işbirlikçiler tutuklandı

MUŞ HABERLERİ  | 04.08.2020 13:23 | Son Güncelleme

Muş’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız 2020-1 Operasyonu gerçekleştirildi.

Muş’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız 2020-1 Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek suçlarından” tutuklandı.
Saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilirken, gözaltına alınan 6 zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 3 şüphelinin ise daha önceden cezaevine gönderildiği öğrenildi.
Öte yandan 1 şüphelinin ise Suriye’de PKK/KCK/YPG saflarında firarda olduğu belirlenirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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