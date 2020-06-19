YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl Belediyesi logosunu değiştirdi

Bingöl Belediyesi logosunu değiştirdi

BİNGÖL HABERLERİ  | 19.06.2020 14:55 | Son Güncelleme

Bingöl Belediyesi, 40 yıla aşkındır kullandığı eski logosunu değiştirdi.

Bingöl Belediyesi logosunu değiştirdi

Bingöl Belediyesi, 40 yıla aşkındır kullandığı eski logosunu değiştirdi. Belediye yeni logosunda kartal, güneş ve dağları sembolize etti.
Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, uzun yıllardır kullanılan mevcut logonun, Bingöl ile özdeşleşmiş simgelerle tasarlanan yeni logoyla değiştirildiği belirtildi.
Yeni logonun belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiği belirtilen açıklamada,“Yaklaşık 40 yıldır Bingöl çobanları ve gökkuşağı figürleriyle kullanılan mevcut logonun, ilimizin kültürünü yansıtmada yetersiz kalması, gerek farklı çevrelerce kullanılması gerekse kurumsallıktan uzaklaşması, belediyeye özgün yeni bir logo ihtiyacı doğurmuştur. Bu çerçevede yapılan kurumsal kimlik çalışmaları ve istişareler neticesinde, folklor kültürü ve cesur insanımızla özdeşleşmiş kartaldan, türkülere konu olan Bingöl dağlarından ve bu diyara bir başka doğan Güneşten esinlenerek yeni bir logo çalışması ortaya çıkarılmıştır. Haziran ayı meclis toplantısında gündeme alınan yeni logo, 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (n) bendi gereğince oy birliği ile kararlaştırıldı. İlimizin kültürünü yansıtan yeni logomuz belediyemizin bütün kurumsal çalışmalarında kullanılacaktır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Hasta olan köpeği yakalayıp iğnesini yapan trafik polisi büyük takdir topladı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bingöl Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:46
Öğle
12:24
İkindi
16:20
Akşam
19:53
Yatsı
21:37

Bingöl Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Gülhan Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Yıldız Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Türk Kızılaydan depremzedelere sıcak yemek ve çay ikramı

Türk Kızılaydan depremzedelere sıcak yemek ve çay ikramı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bingöl'deki deprem

Bingöl'deki deprem

Bingöl’de trafik kazası: 4 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.