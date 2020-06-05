Bingöl çiftçisinin yüzü, yerli "Guldar" ve "Dodan" fideleriyle gülecek

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de, kullanımının yaygınlaştırılması ve yüksek verim elde edilmesi amacıyla üretilen yerli tohumlar toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında Yamaç bölgesinde Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında özel aromaya sahip "Guldar" cinsi domates ile Ormanardı köyünde "Dodan" cinsi biber fidesi yetiştirildi.

Deneme amaçlı üretilen 20 bin domates ve 5 bin biber fidesi 9 köydeki çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Fideler toprakla buluşturulurken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bingöl Üniversitesince "Guldar" cinsi domatesin coğrafi işaret tescili için başlatılan çalışmalar sürüyor.

- Hasada kadar takip

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli tohumun binlerce yıldır bulunduğu çevreye uyum sağlayarak günümüze ulaşmayı başardığını belirterek, yaşamın sürdürülebilirliği için genetik bir hazine konumunda olduğunu söyledi.

Yerli tohumun bulundukları çevrenin iklim, toprak ve çevre koşullarına uyum sağlayarak, bu türlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi için ekilerek korunması, çoğaltılması ve paylaşılması gerektiğini ifade eden Bahadır, 2019 yılında kurum bahçesinde oluşturdukları ve çiftçilerden topladıkları sebze tohumlarını çoğalttıklarını aktardı.