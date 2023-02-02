Bingöl, Elazığ, Batman ve Şırnak'ta kar nedeniyle 784 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl'de dün akşam başlayan kar, gece etkisini artırdı.

Merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yolları açmak için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapıyor.

Bingöl-Erzurum, Bingöl-Diyarbakır kara yolunda kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

Bingöl Belediyesi ekipleri, 17 araç ve 115 personelle sokak ile kaldırımlarda kar temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Yedisu ilçesi kara yolunun 44 kilometrelik bölümü de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

ELAZIĞ

Elazığ merkezde 42, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya ve Arıcak'ta 10'ar, Baskil'de 44, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 40, Palu'da 28, Sivrice'de 50 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte ulaşıma kapanan yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

BATMAN

Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Sason ve Kozluk ilçelerinde 77 yerleşim yerinin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.

Ekipler, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ŞIRNAK

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı kentte, merkezde 3, ilçelerden Uludere'de 3, Beytüşşebap'ta 14 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



