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Bingöl, Elazığ, Muş ve Erzurum karayolu tipi nedeniyle araç trafiğine kısıtlandı

18.01.2021 21:58 | Son Güncelleme:
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Bingöl ile bağlantısı bulunan Muş ve Erzurum karayolunun tipi nedeniyle tüm araç trafiğine, Elazığ karayolunun da kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkili oluyor.Kar yağışının etkili olduğu kentte akşam saatlerinde tipi de başladı.Bunun üzerine valilik kararıyla Elazığ yolu kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine, Muş ve Erzurum karayolu da tüm araçlara kapatıldı.Valilikten yapılan açıklamada:”Bingöl-Elazığ Devlet yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21:00 itibariyle büyük araç Kamyon ve Tır trafiğine kapatılmıştır.Bingöl-Muş Devlet yolu,Bingöl-Erzurum Devlet Yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır”denildi.

Bingöl ile bağlantısı bulunan Muş ve Erzurum karayolunun tipi nedeniyle tüm araç trafiğine, Elazığ karayolunun da kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.
Bir çok ilde olduğu gibi Bingöl’de de kar yağışı etkili oluyor.Kar yağışının etkili olduğu kentte akşam saatlerinde tipi de başladı.Bunun üzerine valilik kararıyla Elazığ yolu kamyon ve tır gibi büyük araç trafiğine, Muş ve Erzurum karayolu da tüm araçlara kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada:”Bingöl-Elazığ Devlet yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21:00 itibariyle büyük araç Kamyon ve Tır trafiğine kapatılmıştır.Bingöl-Muş Devlet yolu,Bingöl-Erzurum Devlet Yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır”denildi.

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