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Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 66 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

23.01.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta 66 yerleşim yerine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL/ELAZIĞ/ŞIRNAK (AA) - Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta yoğun kar nedeniyle 66 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 4, ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 13, Karlıova'da 1 ve Solhan'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte kar etkili olurken Karlıova ilçesinde ise genç ve çocuklar cadde ve sokaklarda kayak yaptı.

Bir vatandaşın profesyonel kayak takımıyla caddede kayak yapması dikkati çekti.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkisiyle merkezde 9, ilçelerden Baskil'de 11, Maden'de 7, Karakoçan'da 1, Keban'da 2, Kovancılar'da 1, Palu'da 2, Sivrice'de 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

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