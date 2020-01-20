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  4. Bingöl Genç’te “Gönülden Gönüle, Elden Ele" projesi

Bingöl Genç’te “Gönülden Gönüle, Elden Ele" projesi

BİNGÖL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Genç ilçesinde hazırlanan proje ile ihtiyaç sahipleri için kıyafet ve gıda marketi açıldı.İlçe Kaymakamlığı, belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Gönülden Gönüle, Elden Ele" projesi hayata geçirildi.

Bingöl’ün Genç ilçesinde hazırlanan proje ile ihtiyaç sahipleri için kıyafet ve gıda marketi açıldı.
İlçe Kaymakamlığı, belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından "Gönülden Gönüle, Elden Ele" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında eski belediye binasında kıyafet ve gıda ürünlerinin yer aldığı ihtiyaç sahiplerinin yararlanacağı market açıldı. Hazırlanan market Belediye Başkan Vekili Yunus Anik, Başkan Yardımcısı Yusuf Afşin ve İl Milli Eğitim Müdürü Remzi Dinler tarafından açıldı.
Projelerini hayata geçirdiklerini aktaran Lise Müdürü Abdurrahman Yılmaz," Projemizin amacı maddi durumu iyi olmayan insanlarımıza gıda ve giyim yardımında bulunarak bir nebze de olsa insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktır. Belediyemizin bize tahsis ettiği yerde kıyafet market ve gıda market adıyla iki sosyal mekan açtık. Bu marketlerden yardıma muhtaç insanlarımız sürekli olarak ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulacaklar. Evde kullanmadığımız kıyafetlerimizi temiz ve ütülü bir şekilde bu markete bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca evimiz için yapacağımız gıda alışverişinden bir yada birkaç gıda malzemesini de bu markete bırakarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz”diye bilgi verdi.

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Genc
Hayat Eczanesi
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Solhan
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