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Bingöl kardeşlerden Varto’ya kitap yardımı

MUŞ HABERLERİ  | 17.02.2020 14:20 | Son Güncelleme

Muş’un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayırsever iş adamları, öğrencilere bin 500 adet kitap yardımında daha bulundu.Bursa’da ikamet eden ve bir dershanenin sahibi olan Gıyasettin, Kutbettin ve Hüsamettin Bingöl adlı iş adamları, Varto Kaymakamlığı aracılığıyla öğrencilere bin 500 civarında daha okuma kitabı gönderdi.

Muş’un Varto ilçesi nüfusuna kayıtlı olan hayırsever iş adamları, öğrencilere bin 500 adet kitap yardımında daha bulundu.
Bursa’da ikamet eden ve bir dershanenin sahibi olan Gıyasettin, Kutbettin ve Hüsamettin Bingöl adlı iş adamları, Varto Kaymakamlığı aracılığıyla öğrencilere bin 500 civarında daha okuma kitabı gönderdi. Gönderilen bu kitapların yaklaşık 130 bin TL değerinde olduğu, daha öncesinde ise Varto ilçesine hediye edilen kitapların maliyetinin toplamının yaklaşık 600 bin TL civarında olduğu belirtildi.
Bingöl kardeşlerin okullara büyük derecede kitap yardımında bulunduğunu ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, “Bingöl kardeşler tarafından ilçemize 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bugün itibarı ile bin 500 adet kitap daha gönderildi. İlçemize daha önce yaklaşık on bin kitap, birde 25 bin adet okuma kitabı göndermişler. Bugün itibarı ile ilçemize gönderdikleri toplam kitap sayısı 33 bin 500 adet olup, ilçemizin okullarına hediye etmişlerdir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından tasnifi yapıldıktan sonra öğrencilerimize bu kitapların dağıtımını yapacağız. Bingöl kardeşler tarafından bu kitaplar gönderildi. Bu kitapları tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Kurumum adına Gıyasettin, Kutbettin ve Hüsamettin Beylere saygılarımı sunarım. Kurumum ve ilçem adına teşekkür ederim" diye konuştu.
Bingöl kardeşlerin Varto ilçesine bir fen lisesinin yapılması içinde Bakanlığa teklifte bulundukları ve tekliflerinin kabulü halinde çalışmalara başlayacakları belirtildi.

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