YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 04.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl kırsalında terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar doğrultusunda merkez ilçe kırsalından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kapsamında yapılan arazi aramasında, meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü 3 el bombası, telsiz, çeşitli çaplarda 218 fişek ile çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik güçlerinin, il genelinde terör örgütüyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

Bingöl Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
02:58
Sabah
04:47
Öğle
12:21
İkindi
16:16
Akşam
19:46
Yatsı
21:27

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Bahar Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Nur Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Hayat Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Doğa Harikası Kız Gölü Keşfedilmeyi Bekliyor

Doğa Harikası Kız Gölü Keşfedilmeyi Bekliyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.