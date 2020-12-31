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Bingöl kısıtlama ile sessizliğe büründü

BİNGÖL HABERLERİ  | 31.12.2020 22:59 | Son Güncelleme

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı, kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yılbaşını kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Kentin en işlek Genç , Kültür Caddeleri ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi de kısıtlama ile sessizliğe büründü.4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam edecek kısıtlama kapsamında valilik koordinesindeki kolluk kuvvetleri ise kentin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları kurarak uygulamaya başladı.Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte yıl başı ile ilgili de gerekli her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı, kentin işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü.
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de yılbaşını kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.Kentin en işlek Genç , Kültür Caddeleri ve Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi de kısıtlama ile sessizliğe büründü.
4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam edecek kısıtlama kapsamında valilik koordinesindeki kolluk kuvvetleri ise kentin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları kurarak uygulamaya başladı.
Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte yıl başı ile ilgili de gerekli her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

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Bingöl Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
06:01
Sabah
07:29
Öğle
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İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:36

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Altunhan Eczanesi
Merkez
Uydukent Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
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