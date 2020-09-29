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Bingöl polisi yetiştirdi, patlayıcı bulmada uzman köpek “Tokyo” göreve başladı

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Bingöl polisi tarafından patlayıcı madde arama da yetiştirilen ve aldığı kursu da birincilikte bitiren Tokyo isimli dedektör köpek göreve başladı.İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 1896 numaralı ‘Kuzey’ isimli patlayıcı madde arama detektör köpeğinin emekli oldu.

Bingöl polisi yetiştirdi, patlayıcı bulmada uzman köpek “Tokyo” göreve başladı

Bingöl polisi tarafından patlayıcı madde arama da yetiştirilen ve aldığı kursu da birincilikte bitiren Tokyo isimli dedektör köpek göreve başladı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 1896 numaralı ‘Kuzey’ isimli patlayıcı madde arama detektör köpeğinin emekli oldu. Kuzey’in emekli olmasından ardından yerine İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü personelinin kendi imkanları ile yetiştirdiği 2464 numaralı ‘Tokyo’ isimli köpek geçti. Tokyo’nun Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğünde yapılan testi başarı ile geçtiği bildirildi.
Ayrıca Tokyo’nun 24 Ağustos ile 18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan yoğunlaştırılmış patlayıcı madde arama köpeği kursunu da birinci olarak tamamladığı aktarıldı.

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