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Bingöl polisine koruyucu maske

BİNGÖL HABERLERİ  | 20.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

Bingöl’de Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bugün 300 adet siperlik yüz maskesi daha teslim edildi.Ülkü genelinde olduğu gibi Bingöl’de de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Korona virüsle mücadele kapsamında meslek liseleri, Bilim Sanat Merkezi ve Meslek Eğitim Merkezinde siper koruyucu yüz maskesi üretimi gönüllü öğretmenlerinin destekleriyle yapılıyor.

Bingöl polisine koruyucu maske

Bingöl’de Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bugün 300 adet siperlik yüz maskesi daha teslim edildi.
Ülkü genelinde olduğu gibi Bingöl’de de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Korona virüsle mücadele kapsamında meslek liseleri, Bilim Sanat Merkezi ve Meslek Eğitim Merkezinde siper koruyucu yüz maskesi üretimi gönüllü öğretmenlerinin destekleriyle yapılıyor. Üretilen yüz koruyucu siperlikleri başta sağlık ve güvenlik kurumları olmak üzere, kent genelinde tüm kamu ve kuruşlara teslim ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, bu kapsamda üretilen 300 siperliği daha İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat’ı ziyaret ederek teslim etti. Emniyete toplamda bin 500 adet siperlik verildiği aktarıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sahada aktif olarak görev alan kurum personellerinin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla aralıksız çalışma yürüttüklerini aktardı.

Bingöl polisine koruyucu maske

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