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Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta kar yağışı ulaşımı aksatıyor

17.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Bingöl'de 198 köye kar ve tipi nedeniyle ulaşılamıyor - Karlıova ilçesinde belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karı kamyonlarla ilçe dışına taşıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl, Siirt ve Şırnak'ta kar etkisini sürdürüyor.

Bingöl'de, Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde önceki gün başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova ilçesinde de belediye ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karı iş makineleri ile kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ekipler sakinliğin yaşandığı cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İlçede yaşayan vatandaşlar da evlerinin önünde biriken karı küreklerle temizliyor.

- Siirt

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan 7 köy yolu, yürütülen çalışma ile gece ulaşıma açıldı.

Pervari ilçesinde kar yağışı dolayısıyla Geçittepe yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

- Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Yeşilöz köyü yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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