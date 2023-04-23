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Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

23.04.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl, Şırnak ve Elazığ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bingöl Valiliği bahçesinde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yarın düzenlenecek programlarla devam edecek.

ŞIRNAK

Şırnak'ta valilik bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Casım, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, kamu kurumlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

ELAZIĞ

Elazığ Valiliği önünde başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu Konferans Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı, şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bingöl Elazığ Şırnak

Bingöl Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
03:54
Sabah
05:24
Öğle
12:22
İkindi
16:06
Akşam
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