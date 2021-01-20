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Bingöl Solhan’da doğalgaz meşalesi yandı

20.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğalgaz meşalesi yandı, evlere gaz verilmeye başlandı.Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğalgaz meşale yakma töreni düzenlendi.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğalgaz meşalesi yandı, evlere gaz verilmeye başlandı.
Bingöl’ün Solhan ilçesinde doğalgaz meşale yakma töreni düzenlendi. Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Solhan Belediye Başkanı Aldulhakim Yıldız,Firmanın Genel Müdürü Serhat Demircan ve vatandaşlar katıldı.Konuşmalardan sonra katılımcılar katılımı ile sembolik olarak doğalgaz meşalesi yaktı.
Önemli bir anı yaşadıklarını belirten Vali Kadir Ekinci, “Mutluyuz, heyecanlıyız. Enerji kaynakları içinde kullanılması en kolay olan, çevre dostu, ekonomik ve konforlu bir imkân olan doğalgaz hizmetinin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen tüm devlet büyüklerimize, bürokratlarımıza, doğalgaz yetkililerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum. Hizmetin en güzelini hak eden Solhanlı kardeşlerimize de doğalgaz hizmetini sağlıklı ve huzurlu günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Solhanlı hemşehrilerimin evlerine konforu ve kaliteyi getirecek ve özellikle kadınlarımızın hayatını daha da kolaylaştıracak bu hizmetten herkesin yararlandığı güzel günler diliyorum. İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımıza kesintisiz ve güvenli doğalgaz hizmeti sağlamak için özenle çalışıyor, çevre dostu doğalgazı mümkün olduğunca fazla haneye ulaştırmak için elimizdeki imkanları azami ölçüde kullanıyoruz. Bu konuda kurumlarımız arasında tam bir uyum ve eşgüdüm olduğunu daha da önemlisi büyük bir istek ve heyecan olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Yatırımın 10 milyon TL olduğuna değinen Vali Ekinci, “ Solhan ilçemizdeki doğalgaz yatırımına 2020 yılının 8. ayında başladık. Toplam 10 milyon TL maliyeti olan bu yatırım için 2020’nin 11. ayında abone başvuruları alınmaya başlandı. Unutmayalım ki, üretmeyen ve istihdam sağlamayan, bilim ve teknolojiye yatırım yapmayan ülkeler daima gelişmiş ülkelere muhtaç kalacaktır. Reel dünya hamasetle, nutukla yürümüyor. Sahada gücünüzü göstermeniz lazım. Eğer bilgi ve teknoloji üretmezseniz, güçlü ve istikrarlı ekonominiz olmazsa daima gerilerde kalırsınız. Ülkemizde son yıllarda hemen her alanda değişimler oluyor, adeta bir devrim yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugün her alanda uluslararası rekabette gücünü gösteren, hem masada, hem sahada aziz milletimizin şanına yakışır bir duruş sergilemeye devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında, doğalgaz hizmeti gelişmişlik, yaşam kalitesi ve sağlık açısından önemli bir ölçüttür"ifadelerini kullandı.

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