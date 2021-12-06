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Bingöl Solhanpor, başantrenör Mehmet Şahin ile yollarını ayırdı

06.12.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Solhanpor, başantrenör Mehmet Şahin ile yollarını ayırdı

BİNGÖL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, başantrenörü Mehmet Şahin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda takımın Efeler Ligi'ne çıkmasının başmimarının Şahin olduğu belirtilerek, "Efeler Ligi'nde geçirdiğimiz bu iki sezon takımımızın başında bulunan başantrenörümüz Mehmet Şahin ile karşılıklı anlaşma suretiyle yollarımız ayrılmıştır. Beraber geçirdiğimiz 4 sezon boyunca takımımızda iz bırakarak katkı sunan Mehmet Şahin hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer veridi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin de Bingöl Solhanspor'daki görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini aktararak, bugüne kadar bu görevinde kendisine yardımcı olan Kulüp Başkanı Ziya Sözen ve herkese teşekkür etti.

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