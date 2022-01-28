Bingöl Solhanspor, Fenerbahçe HDI Sigorta maçında sürpriz peşinde

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bir maç eksiğiyle 15 haftada sadece 2 galibiyet elde edebilen Bingöl Solhanspor, yarın sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe HDI Sigorta maçında galibiyet alarak kötü gidişatı durdurmayı hedefliyor.

Başantrenör Aykut Lale, AA muhabirine, göreve başlayalı yaklaşık bir ay olduğunu, takımı zihinsel ve fiziksel açıdan toparlamaya çalıştıklarını söyledi.

Belirli bir yol kat ettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını dile getiren Lale, Fenerbahçe'nin yenilmeyecek bir takım olmadığını ifade etti.

- "Spor içerisinde psikoloji çok önemli"

Lale, oyun felsefesini takıma aktarmaya çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Son düdüğe kadar oynama taraftarı olan bir antrenörüm. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'nin ismi çok büyük. Sahada kim ne yapacak, kimse bilmiyor şu anda. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Galip geliriz, mağlup oluruz, o konuda bir şey söyleyemem ama savaşacağız. Spor içerisinde psikoloji çok önemli, özellikle voleybolda. Antrenman son bir haftadır istediğim kaliteye yaklaşmaya başladı. Ama çok eksiğimiz var."

- "Bütün hedef ligde kalmak

Lale, "Bütün hedef ligde kalmak. Bütün çalışmalar, antrenmanlar onun için ama zor, gerçekten kolay değil. Çünkü geçmişte yapılan birçok yanlış var. Ama elimizdeki kadroyla maksimumu oynayamaya çalışacağız." dedi.

- Halil İbrahim Kurt: "Sahaya galibiyet için çıkacağız"

Sezon başında Fenerbahçe HDI Sigorta'dan kiralanan orta oyuncu Halil İbrahim Kurt da, takımda güzel bir atmosfer yakaladıklarını aktardı.

Tek ihtiyaçlarının bir galibiyet olduğunu anlatan Kurt, "Şu an durumuz kritik. Bingöl halkının desteğiyle Fenerbahçe maçında oynayacağız. İnşallah tribünlerle güzel bir atmosfer yakalayıp Fenerbahçe maçından galip gelmek istiyoruz. Fenerbahçe her zaman benim kalbimde ama sahaya galibiyet için çıkacağız." diye konuştu.

Pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu ise takıma ikinci yarıda dahil olduğunu dile getirerek, "Yetenekli oyunculardan oluşuyoruz. Hocamızla güzel bir ortam yakaladık. Bunu da sonuca yansıtarak bir çıkış yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bulgar smaçör Branimi Grozdonov, güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerine dikkati çekerek, "Zor bir maç olacak. Ama bütün gücümüzü sahaya yansıtarak elimizden geleni yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

