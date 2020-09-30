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Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

BİNGÖL HABERLERİ  | 30.09.2020 06:29 | Son Güncelleme

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı, Galatasaray ve Afyon maçları ertelendi.Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor, 4 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.Bingöl Solhanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Cocid-19 salgını nedeniyle düzenli olarak test yapan takımımızda 4 pozitif vakaya rastlanmıştır.

Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor’da 4 oyuncunun Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı, Galatasaray ve Afyon maçları ertelendi.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhanspor, 4 oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Bingöl Solhanspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Cocid-19 salgını nedeniyle düzenli olarak test yapan takımımızda 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tüm takım izolasyon kurallarına uymakta olup Galatasaray ve Afyon müsabakalarımız ertelenmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımıza acil şifalar diler, takımımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” denildi.

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