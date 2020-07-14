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Bingöl Üniversitesi, 2 yeni lisansüstü program için onay aldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

Bingöl Üniversitesi’nin talebi üzerine 2 yeni lisansüstü programına onay verildi.Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açmayı planladığı “Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı” ile Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde “Arap Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı” için yaptığı başvuruyu , YÖK onayladı.Yeni lisansüstü programlarını açma taleplerinin YÖK tarafından onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof.

Bingöl Üniversitesi, 2 yeni lisansüstü program için onay aldı

Bingöl Üniversitesi’nin talebi üzerine 2 yeni lisansüstü programına onay verildi.
Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açmayı planladığı “Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı” ile Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde “Arap Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı” için yaptığı başvuruyu , YÖK onayladı.
Yeni lisansüstü programlarını açma taleplerinin YÖK tarafından onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, “Üniversitemiz, gün geçtikçe büyüyor, büyümemiz sadece fiziki olarak değil, öğretim odaklı da oldukça hızlı bir büyüme kaydediyor. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açmayı planladığımız ’Felsefe Tezli Yüksek Lisans Programı’ ile Doğu Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde ’Arap Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı’ için 11 Haziran’da YÖK’e yaptığımız başvuru, onaylanmış bulunmaktadır. Bir aydan kısa sürede talebimizin onaylanmış olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.
Rektör Çapak, iki yeni yüksek lisans programımızın onaylanması ile birlikte, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 6’sı’i tezsiz yüksek lisans programı, 12’si tezli yüksek lisans programı ve 3’ü de doktora programı olmak üzere toplam 21 lisansüstü programımız olduğunu da kaydetti.

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Solhan
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