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Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü

07.06.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında iş birliği protokolü

BİNGÖL (AA) - Bingöl Üniversitesi ile Azerbaycan Arıcılar Birliği arasında bilgi alışverişi, seminer düzenlenmesi ve ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi amacıyla protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen iş birliği protokolüne imzaları Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Azerbaycan Arıcılar Birliği Başkanı Bedreddin Hesretov attı.

Çapak, Bingöl'ün arıcılık konusunda önemli noktada olduğunu belirterek, "Azerbaycan'da olmaktan son derece mutluyum. Bingöl balı dünyada ikinci sıradadır. Azerbaycan ile ortak çalışma konularında her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Hesretov da ziyaretten memnuniyet duyduklarını aktararak, Bingöl Üniversitesiyle imzalanan protokolün kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

Azerbaycan Profesyonel Arıcılar Birliği Başkanı Elhan Alakbarov da Bingöl Üniversitesi ile arı hastalıkları, ıslah çalışmaları, arı ürünleri analizi ve eğitim konularında ortak çalışmalar yapmak istediklerini belirtti.

Bingöl Üniversitesi Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi (PİKOM) Birim Koordinatörü Doç. Dr. Nusret Özbay, protokol kapsamında yaptığı sunumda ihtisaslaşma üniversitesi olarak Bingöl Üniversitesinin hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Protokol imza törenine, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şenol Çelik, Bakü Devlet Üniversitesinden akademisyenler, Azerbaycan Tarım Bakanlığından yetkililer ve arıcılar katıldı.

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