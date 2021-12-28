Bingöl Valiliğinden, bir kitabevinin mühürlenmesi sırasında çıkan olaya ilişkin açıklama:

BİNGÖL (AA) - Bingöl Valiliği, kent merkezindeki Tevhid Kitabevi'nin mühürlenmek istenmesi üzerine çıkan olaylara ilişkin, yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi'nde terör örgütü DEAŞ'a müzahir olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğünün ayrıca iş yerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde dün akşam saatlerinde yaşanan, bazı yazılı ve görsel medyada, "Tevhid Kitabevine Operasyon" gibi başlıklarla paylaşılan haberlerle ilgili olarak açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

"Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi'nde DEAŞ terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğü ayrıca iş yerinin ruhsatsız faaliyet sürdürdüğü tespit edilmiştir."" ifadesine yer verilen açıklamada, bunun üzerine Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince adı geçen iş yerinin mühürlenmek istendiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak Tevhid Kitabevi önünde toplanan grubun direnmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz duruma müdahale etmiş, müdahale esnasında güvenlik güçlerimize taşlı, sopalı saldırıda bulunulmuştur. Olay ile ilgili, "görevli memura mukavemet', 'kasten yaralama', 'kamu malına zarar verme' suçlarından 16 şahıs gözaltına alınmıştır."

