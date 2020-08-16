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Bingöl Valiliğinden Covid-19 uyarısı

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bingöl Valiliği , düğün ve nişan etkinlilerine katılan vatandaşları Korana virüs (Covid-19) kurallarına uymaları konusunda uyardı.Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Düğün ve nişan etkinliklerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle riayet edelim.

Bingöl Valiliğinden Covid-19 uyarısı

Bingöl Valiliği , düğün ve nişan etkinlilerine katılan vatandaşları Korana virüs (Covid-19) kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Düğün ve nişan etkinliklerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlak suretle riayet edelim. Kural ihlali yapanları uyaralım. Unutmayalım,Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymak sizi, ailenizi ve sevdiklerini hayata bağlar.Hayatın en önemli adımlarından bir tanesini atıp dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar dileriz” denildi.

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