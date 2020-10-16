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Bingöl Valisi Ekinci, “Maske konusunda hassasiyet üst düzeyde”

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Bingöl’de Koronavirüs (Covid-19) denetimlerine katılan Vali Kadir Ekinci, “Şükürler olsun ki Bingöl’de maske konusundaki hassasiyet üst düzeyde devam ediyor.

Bingöl’de Koronavirüs (Covid-19) denetimlerine katılan Vali Kadir Ekinci, “Şükürler olsun ki Bingöl’de maske konusundaki hassasiyet üst düzeyde devam ediyor. Bu bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Covid-19 tedbirleri kapsamında "Hepimiz için, sağlık için" uygulaması yapıldı. Uygulama ve denetimlere Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Sait Kolak, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat ile bazı oda başkanları ile kurum amirleri katıldı. Merkez Bahçelievler Hacı Hıdır Cami bölgesinde esnafı ziyaret eden ve maske konusunda uyaran Vali Ekinci,kentteki tedbirlerle ilgili bilgi verdi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de de her hafta pandemiyle ilgili denetimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Vali Kadir Ekinci," Bu çerçevede Bingöl’de de hem belediyemiz hem jandarma, emniyet ve tüm kurumlarımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ettik. Yine toplu ulaşım sağlayan otobüs şoförlerimizle bir araya geldik. Şükürler olsun ki Bingöl’de maske konusundaki hassasiyet üst düzeyde devam ediyor. Bu bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bunun dışında elbette esnaflarımızı, vatandaşlarımızı maske, mesafe ve hijyen konusunda yine uyardık. Farkındalık oluşturulması konusunda hassasiyetimizi dile getirdik. Bingöllü kardeşlerime hassasiyetlerinden dolayı da teşekkür ediyorum”diye konuştu.

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