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Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı

BİNGÖL HABERLERİ  | 19.08.2020 16:09 | Son Güncelleme

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yaptı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de, İçişleri Bakanlığınca "sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Vali Kadir Ekinci yönetim ve koordinasyonunda, il genelinde yapılan denetimlerde, vatandaşların kurallara uyup uymadığı kontrol edildi.

"Sağlık için hepimiz için
maskesiz çıkma Bingöl" sloganıyla Uydukenk Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Ekinci, ziyaret ettiği işletmelerde fiziki mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda esnafı uyardı.

Vali Ekinci, gazetecilere, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüs ile mücadele kapsamında yoğun bir mücadelenin içinde olduklarını söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında karantina sürecinde olan vatandaşların düzenli olarak evlerinde denetlendiğini aktaran Ekinci, şöyle devam etti:

"Tüm birimlerimizle genel ve yoğun bir denetim için sahadayız. Amacımız esnafımızı ve vatandaşlarımızı virüse karşı alınacak tedbirler ve yeni normale uyma konusunda bilgilendirmek ve uyarmaktır. Özellikle maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılığı biraz daha arttırmanın ve kalıcı bir davranışa dönüştürmenin gayreti içindeyiz."

Ekinci, Bingöl'de vaka sayılarında özellikle 1 Haziran'dan sonra artışların söz konusu olduğunu, bu artışları kontrol altına alabilmek, azaltabilmek ve bundan sonra vatandaşların hayatını daha rahat sürdürebilmesi için tedbirlerin sıklaştırıldığını kaydetti.

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