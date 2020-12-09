Bingöl ve Elazığ'da kış

ELAZIĞ/BİNGÖL (AA) - Elazığ ve Bingöl'de gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı etkili oldu.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karakoçan ilçesinde 5, Sivrice'de 5, Maden'de 4 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Elazığ Belediyesine bağlı ekipler de tarihi Harput Mahallesinde karla mücadele çalışması yaparak yolları ulaşıma açtı.

- Bingöl

Bingöl genelinde gece başlayan ve sabaha kadar aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının etkili olduğu kent merkezi beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı.

Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışı nedeniyle şuana kadar kapalı köy yolunun bulunmadığını, karla mücadele ediplerinin hazır bekletildiği bildirildi.

