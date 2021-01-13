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Bingöl’de 1 yılda teröre ve uyuşturucuya darbe vuruldu

13.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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Bingöl’de son 1 yıl içerisinde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü ve uyuşturucuya ağır darbe vuruldu.Valilik geçtiğimiz yıl İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaştı.

Bingöl’de son 1 yıl içerisinde yapılan operasyonlarda bölücü terör örgütü ve uyuşturucuya ağır darbe vuruldu.
Valilik geçtiğimiz yıl İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği faaliyetleri paylaştı. Buna göre, kolluk kuvvetlerince şehir içinde 462, kırsal alanda ise 2 bin 978 operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı’nca kırsalda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 40 adet sığınağın bulunup imha edildiği, 170 kilogram patlayıcı, 9 adet el bombası, 15 adet mayın, 23 adet uzun namlulu silah ve 9 bin 193 adet muhtelif mühimmatın ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2020 yılı içinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6 bin 555 gram esrar, 23 kilogram kenevir tohumu, 9 milyon 557 bin kök kenevir ele geçirilirken, 636 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 49 şüphelinin tutuklandığı da açıklamada yer aldı.
Açıklamada, 2020 yılı içinde terörle mücadelede 3 bölücü terör örgütü üyesi teröristin teslim olduğunu, farklı terör örgütleriyle irtibatlı olan 181 şüphelini hakkında işlem yapıldığı da aktarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 103’ünün PKK/KCK, 39’arının FETÖ/PDY, ve DEAŞ’lı olduğu olduğu bunlardan 6’sının tutuklandığı kaydedildi.

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