Bingöl'de 13 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 13 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 2, Genç'te 2, Karlıova'da 3, Solhan'da 4 ve Yayladere'de 2 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar iş yerinin ve evin önünü temizledi.

Karlıova ilçesinde de etkisini sürdüren kar yağışı, gece saatlerinde ışıkların yansımasıyla güzel görüntüler oluşturdu.



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