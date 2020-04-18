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Bingöl'de 155'ten pasta isteyen çocuğa doğum günü sürprizi

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Bingöl'de 155'ten pasta isteyen çocuğa doğum günü sürprizi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 10 yaşındaki çocuğa polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

Bingöl Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, evde kalan vatandaşların 112, 155 ve 156 telefonlarına gelen çağrılar kapsamında ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Yeni Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Hamza Ömer Kanar, 155'i arayıp doğum günü olduğunu belirterek pasta istedi.

Emniyet mensupları, sokağa çıkması kısıtlanan Hamza Ömer'in isteğini yerine getirmek için harekete geçti.

Ekipler, özel olarak hazırlanan doğum günü pastasıyla evinde ziyaret ettikleri Hamza Ömer'in doğum gününü kutladı.

Vali Kadir Ekinci de doğum günü hediyesi gönderdi.

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