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Bingöl’de 19 Eylül Gaziler Günü

BİNGÖL HABERLERİ  | 19.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Bingöl’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik önünde resmi tören düzenlendi.

Bingöl’de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik önünde resmi tören düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı okundu.
Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan,Tugay Komutan V. Albay Ercan Aygündüz, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, Muharip ve İç Güvenlik Gaziler Derneği Başkanı Ziya Yener ve gaziler katıldı.

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