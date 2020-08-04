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Bingöl'de 2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BİNGÖL HABERLERİ  | 04.08.2020 19:54 | Son Güncelleme

Bingöl'de 2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Yedisu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, yardıma giderken uçuruma devrilen traktörün sürücüsü de yaralandı.

Yoldaş Eden'in kullandığı traktör, ilçeye bağlı Kabayel köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktör sürücüsü Eden olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle yardıma giden Ali Doğan'ın kullandığı traktör de kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Doğan, 112 Acil Sağlık ekibince Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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