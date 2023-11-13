Bingöl'de 2 trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Bingöl-Diyarbakır kara yolunda Necmettin K'nin kullandığı 12 DA 312 plakalı otomobil, İbrahim T'nin kullandığı 55 JA 703 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin de bulunduğu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl-Genç kara yolunun 2'nci kilometresinde Samet K'nin kullandığı 12 AP 215 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce yolun sağ tarafında bulunan duvara daha sonra savrularak refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.