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Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi, 22 kişi yaralandı

20.11.2023 07:19 | Son Güncelleme:
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, farklı mevkilerde 2 yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karlıova-Erzurum kara yolunun Dörtyol köyü mevkisinde de Metro Turizme ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü devrildi.

Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl yolcu otobüsü kaza

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