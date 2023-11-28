Bingöl'de 20 kilo 629 gram esrar ele geçirildi

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 20-27 Kasım'da uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda, 16 kilo 510,75 gram toz esrar ve 4 kilo 118,33 gram kubar esrar ele geçirildiğini aktaran Usta, "Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. İnşallah uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız. Canla başla çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

