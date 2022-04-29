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Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

29.04.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 25 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç ve Araştırma Timi, 2020'de hakkında arama kararı verilmiş hükümlünün merkez ilçe kırsalında olduğunu tespit etti.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verilen hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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