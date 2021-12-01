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Bingöl'de 29 kilogram esrar ele geçirildi

01.12.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 29 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de 29 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 29 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği ve terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağlanacağına dair bilgi edindi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş çuval içesinde 29 kilogram toz esrar ele geçirdi.

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