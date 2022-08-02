Bingöl'de 296 bin kök kenevir ve skunk ile 152 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde, 296 bin 205 kök Hint keneviri ve skunk ile 152 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeniyazı köyü Kaldırım mezrası kırsalındaki arazide arama gerçekleştirdi.
Operasyonda, 4 farklı noktada 275 bin kök Hint keneviri, 21 bin 205 kök skunk, 152 kilo 4 gram kubar esrar ve 4 bin 250 metre sulama hortumu ele geçirildi.
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