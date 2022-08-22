YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bingöl'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

22.08.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.O.B. idaresindeki 12 AAB 293 plakalı ambulans, R.Y. yönetimindeki 23 HA 366 plakalı hafif ticari araç ve T.T. yönetimindeki 23 ACK 237 plakalı tır, Bingöl-Muş kara yolunun 5'inci kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücü R.Y. ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Bingöl'de meşelik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada yakınlarını kaybedenler yaşananları anlattı:
Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldüDiyarbakır'da yıldırım isabet eden çoban öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bingöl

Bingöl Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:32
Öğle
12:26
İkindi
16:09
Akşam
19:10
Yatsı
20:34
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

Kimsenin aklına işe yarayacağı gelmezdi! Hep çöpe gitti

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

5 dakika dokundu, dehşeti yaşadı! Peçeteden zehirlendi

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.