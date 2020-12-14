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Bingöl’de 3 köyde sera kuruldu

BİNGÖL HABERLERİ  | 14.12.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bingöl’deki 3 köyde yüzde 80 hibeli sera kuruldu.Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında köylerde sera çalışması başlatıldı.

Bingöl’deki 3 köyde yüzde 80 hibeli sera kuruldu.
Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında köylerde sera çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışmalar kapsamında 3 köyde 3 adet yüzde 80 hibeli sera kurulumu yapıldı.
Seraların kurulumunun tamamlandığını aktaran İl Müdürü İbrahim Börü, “Müdürlüğümüzce, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 3 Köyde 3 adet yüzde 80 hibeli sera kurulumu tamamlanmıştır. 240 metrekarelik seralarda vatandaşlarımız doğal yöntemlerle sebze yetiştiriciliği yaparak daha verimli ve kaliteli ürünler elde etmektedirler. Ayrıca kurulumu tamamlanan seralar hane bireylerine iş imkânı sağlarken, elde ettikleri ürünleri mevsiminden önce pazara sunup ekonomik kazançta sağlamaktadırlar. Yapılan çalışmalarla amacımız farkındalık oluşturularak seracılığın gelişmesini sağlayıp bölge ekonomisine katkı sunmaktır” dedi.

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