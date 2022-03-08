Bingöl'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cinayet suçundan 3 yıldır aranan zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "tehdit amacıyla kasten adam öldürme" suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan ve 3 yıldır aranan zanlının yakalanması için Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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