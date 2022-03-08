YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Bingöl'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

Bingöl'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

08.03.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl'de 3 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cinayet suçundan 3 yıldır aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "tehdit amacıyla kasten adam öldürme" suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan ve 3 yıldır aranan zanlının yakalanması için Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyorBingöl Karlıova'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
AKOM'dan İstanbul için kar uyarısıAKOM'dan İstanbul için kar uyarısı
Manisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladıManisa FK, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Bingöl Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:34
Öğle
12:34
İkindi
15:49
Akşam
18:24
Yatsı
19:40
Bingöl ECZANELER
Bingöl ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Patronu buldu! Müstehcen pozlarından dolayı kovuldu

Patronu buldu! Müstehcen pozlarından dolayı kovuldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Saç dökülmesi dert olmaktan çıkıyor! Hemen başlayın

Saç dökülmesi dert olmaktan çıkıyor! Hemen başlayın

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.