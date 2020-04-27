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Bingöl’de 32 milyon 357 bin TL nakdi destek ödemesi yapıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 27.04.2020 13:00 | Son Güncelleme

Bingöl Valiliği, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 32 milyon 357 bin TL nakdi destek sağlandığını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Covid-19 salgını nedeniyle hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor.

Bingöl Valiliği, Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 32 milyon 357 bin TL nakdi destek sağlandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Covid-19 salgını nedeniyle hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Kentte valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından belirlenen ailelere, nakdi ödemeler ikametlerinde teslim edildi.
Toplamda 32 bin 357 aileye nakdi ödeme desteği verildiğini bildirine Valilik, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında dar gelirli ailelerimize yönelik bin TL nakdi destek ödemeleri kapsamında 1. faz ödemelerinde 22 bin 364 bin, 2. faz ödemelerinde de 9 bin 993 olmak üzere ilimiz genelinde toplam 32 bin 357 aileye 32 milyon 357 bin TL nakdi destek sunulmuştur” denildi.

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