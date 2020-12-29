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Bingöl’de 40 kişiye 126 bin TL ceza kesildi

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.12.2020 14:59 | Son Güncelleme

Bingöl’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 kişiye 126 bin TL idari para cezası kesildi.Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 25 Aralık Cuma akşamı 21.00’den 28 Aralık Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Bingöl’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 kişiye 126 bin TL idari para cezası kesildi.
Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 25 Aralık Cuma akşamı 21.00’den 28 Aralık Pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Uygulama kapsamında valilik koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce ekipler kent genelinde denetimler yaptı. Denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 40 kişi tespit edildi. Tespit edilen 40 kişiye 3 bin 150 TL’den toplam 126 bin TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

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