Bingöl'de 407 kilogram esrar ele geçirildi

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda, 407 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyon sırasında yol kenarına gizlenmiş 20 çuval buldu.

Çuvallarda yapılan aramada, 407 kilogram toz esrar ele geçirildi.



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